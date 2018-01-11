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Мурманская область. Арктика11.01.18 10:25

Цены на нефть утром опускаются, меняя курсы валют

Мировые цены на нефть сегодня  утром опускаются после ралли ранее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. Коррекционное снижение нефтяных цен последовало после ралли на новостях из США. Вчера Министерство энергетики страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 419,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал уменьшение только на 0,9%, или на 3,89 миллиона баррелей.

Инвесторы обратили внимание и на снижение добычи за прошлую неделю, показатель опустился на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,492 миллиона баррелей в сутки. Уменьшились и запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге - на 2,4 миллиона баррелей, составив 46,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов выросли. «Рынки немного устали, и возможна здоровая коррекция», - считает аналитик «Oanda» Стивен Иннес, чьё мнение цитирует агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,0336 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 16 копеек. К последней сделке 0 января доллар подрос менее чем на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 22,72 копейки и составил 68,1113 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 13,37 копейки.

 

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NOUDIMON
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Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
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FynjyT
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