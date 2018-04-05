Цены на нефть в четверг растут, подталкивая курс рубля

Мировые цены на нефть утром в четверг растут, отыгрывая неожиданное снижение запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 425,3 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 0,3%, или на 1,4 миллиона баррелей - до 431,3 миллиона баррелей.

«Сочетание более высоких объёмов нефтепереработки в США и небольшого объема импорта нефти привело к неожиданному сокращению запасов», - поясняет аналитик «ClippeData» Мэтт Смит, которого цитирует агентство «Рейтер».

Вместе с тем давление на нефть продолжает оказывать геополитическая напряженность, связанная с торговым конфликтом США и КНР. В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,5782 рубля. По отношению к последней сделке 4 апреля доллар вырос на 13,32 копейки. Однако к официальному курсу американская валюта подешевела на 18,64 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на копейку и составил 70,5688 рубля. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро, как и доллар, снизился. Падение составило 39 копеек.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в среду вечером укрепился к доллару и евро благодаря ослабления темпов снижения цен на нефть. Сегодня рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия, корректируясь после укрепления.