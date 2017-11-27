Цены на нефть замерли, курсы валют – без динамики

Нефть сегодня утром торгуется без единой динамики, инвесторы ожидают встречи министров нефти и энергетики стран-участниц соглашения о сокращении нефтедобычи (ОПЕК+) в конце месяца; при этом нефть марки WTI дешевеет в рамках коррекции после удорожания в прошлую пятницу, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают ожидать заседание министров нефти и энергетики всех 24 государств ОПЕК+, которое пройдёт 30 ноября в Вене. Накануне этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+ и корректировке его условий.

Нефть марки WTI коррекционно дешевеет после сильного удорожания в ходе торгов 24 ноября, при этом стоимость этой марки остаётся на уровне максимума последних двух лет. Рост показателя был вызван новостями о закрытии компанией «TransCanada» части трубопровода «Keystone», два участка которого были закрыты в середине ноября после утечки 5 тысяч баррелей нефти на территории США.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,3855 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 14,63 копейки. К последней сделке 24 ноября доллар подорожал на 1,55 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 28,1 копейки и составил 69,6119 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 0,81 копейки.