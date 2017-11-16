Цены на огурцы, помидоры и меха пошли в рост, а спичи подешевели

В октябре текущего года в Мурманской области по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на отдельные виды плодоовощной продукции: свежие огурцы и помидоры (соответственно на 37,5% и 30,9%), апельсины (на 7,5%).

При этом, как сообщает Мурманскстат, подешевели яблоки (на 12,6%), виноград (на 10,8), чеснок (на 9,8), репчатый лук (на 9,3), бананы (на 8,8), свежая белокочанная капуста, столовая свёкла (на 8,5), груши (на 6,3), морковь (на 6,0%).

Возросли цены на куриные яйца (на 12,2%), мороженую неразделанную рыбу (на 5,3), икру лососёвых рыб (на 4,7), живую и охлаждённую рыбу (на 4,5), мясокопчёности (на 4,4), йогурт (на 2,8), солёную сельдь (на 2,2), куриные окорочка (на 1,5), консервы овощные для детского питания (на 1,1%). Снижение цен отмечено на сахарный песок (на 3,4%), пакетированный байховый чёрный чай (на 2,3), бескостную говядину (на 1,3), вермишель (на 1,2%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали меха и меховые изделия (на 3,4%), бельё для детей ясельного возраста (на 3,3), кроссовая и спортивная обувь для взрослых (на 2,5), детская обувь (на 1,5), табачные изделия (на 1,3), трикотажные изделия (на 1,1), печатные издания (на 1,0%). Подешевели спички (на 1,0%), товары для животных (на 0,4%).

По группам услуг наблюдалось снижение стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта (соответственно на 6,6% и 3,0%), в сфере зарубежного туризма (на 2,2), банков (на 0,6%). Увеличилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг (на 6,8%), организаций культуры (на 5,7), ремонта, пошива одежды (на 4,0), ветеринарных услуг (на 1,7%).