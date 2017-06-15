Цены на овощи в Мурманской области продолжают ставить рекорды по росту

Как сообщает Мурманскстат, с 6 по 13 июня текущего года наиболее возросли цены на свежую белокочанную капусту (на 19,0%), картофель (на 16,8), яблоки (на 5,3), репчатый лук (на 5,2), морковь (на 2,3%).

Снижение цен отмечено на мороженые и охлаждённые куры (на 1,9%), гречневую крупу (на 1,2%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.