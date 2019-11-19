Мурманская область. Арктика19.11.19 14:50
Цены на пикшу снижаются из-за затоваривания портовых холодильников
По данным мониторинга Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 11 по 17 ноября, в оптовом звене внутреннего рынка продолжает дешеветь мороженая рыба.
На северо-западе России атлантическая сельдь подешевела на 2,5%, до 78 рублей за килограмм. Снизились цены на пикшу – на 1,6%, до 185 рублей за килограмм. Это обусловлено затовариванием портовых холодильников на фоне роста предложений продукции свежего улова и конъюнктурой внутреннего рынка. Цены на другие популярные виды мороженой рыбы были стабильны.
С 6 по 11 ноября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,2%.
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