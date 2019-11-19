Цены на пикшу снижаются из-за затоваривания портовых холодильников

По данным мониторинга Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 11 по 17 ноября, в оптовом звене внутреннего рынка продолжает дешеветь мороженая рыба.

На северо-западе России атлантическая сельдь подешевела на 2,5%, до 78 рублей за килограмм. Снизились цены на пикшу – на 1,6%, до 185 рублей за килограмм. Это обусловлено затовариванием портовых холодильников на фоне роста предложений продукции свежего улова и конъюнктурой внутреннего рынка. Цены на другие популярные виды мороженой рыбы были стабильны.

С 6 по 11 ноября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,2%.