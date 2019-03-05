По данным мониторинга цен Росрыболовства, с 25 февраля по 3 марта оптовые цены на Северо-Западе страны цены на популярный ассортимент мороженной рыбы не изменились, поскольку текущие спрос и предложение уравновешены.

Треску в этот период продавали, как и неделю ранее, за 283 рубля, пикшу – за 205 рублей, скумбрию – за 128 рублей, атлантическую сельдь – за 78 рублей.

Напомним, в период с 19 по 25 февраля средний потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную увеличились на 0,1%.