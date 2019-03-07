Цены на репчатый лук, пшено и мороженую неразделанную рыбу пошли в рост

В Мурманской области с 26 февраля по 4 марта текущего года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 4,1%), пшено (на 3,0), мороженую неразделанную рыбу (на 1,1), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки, вермишель (на 1,0), пшеничную муку (на 0,7), баранину, кроме бескостного мяса, и чёрный байховый чай (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен наблюдалось на куриные яйца (на 1,2%), яблоки (на 1,0), морковь (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомни, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.