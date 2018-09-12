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Мурманская область. Арктика12.09.18 11:44

Цены на топливо у оптовиков ведут себя разнонаправлено, а на АЗС региона их упорно держат на прежнем уровне

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 3 по 9 сентября  провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» -Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области  не изменились: АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - 46,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - 48,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 41,88 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 45,32 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - в среднем 46,99 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:  АИ-92 - в среднем 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - в среднем 46,65 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,19 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,65 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - 48,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,20 руб. - увеличение на 50 коп.; АИ-95 - 45,20 руб. - увеличение на 50 коп.; Дт/летн - 47,20 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 41,99 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 45,29 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - 48,99 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 52400 руб/т (увеличение на 1300 руб/т); АИ-95 - 54900 руб/т (увеличение на 2800 руб/т); Дт/летн - 52500 руб/т (увеличение на 1100 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 53300 руб/т (снижение на 900 руб/т); АИ-95 - 56750 руб/т (снижение на 350 руб/т); Дт/летн -53900 руб/т (увеличение на 550 руб/т).

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