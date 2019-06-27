Цены производителей бензина в мае взлетели на 17,5%

Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в мае 2019 года выросли на 17,5%, сообщает Росстат.

В мае цены производителей на бензин автомобильный подскочили после их значительного снижения в I квартале 2019 года. (на 25,5%). Удорожание бензина отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством бензина автомобильного (от 0,9% в Республике Саха до 35,5% в Ярославской области). В Ленинградской и Сахалинской областях цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне апреля 2019 года.

В мае 2019 г. по сравнению с апрелем этого года индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 100,3% (по сравнению с декабрем 2018 г. - 100,7%).

В мае увеличение потребительских цен на бензин на 0,4% и более наблюдалось в 32 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). Из них наиболее значительно цены выросли в Республике Тыва - на 4,9%, Кировской области - на 1,6%, Республике Марий Эл и Хабаровском крае - на 1,5%.

В 6 субъектах Российской Федерации отмечалось снижение цен на бензин автомобильный. Из них заметнее всего цены снизились в республиках Крым и Дагестан - на 0,9% и 0,8% соответственно.

Потребительские цены на бензин автомобильный в мае текущего года в среднем по РФ превышали цены производителей в 2,3 раза (в мае 2018 г. - в 1,8 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в мае составило 72,0% (в мае 2018 г. - 57,2%).