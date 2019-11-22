Цены растут на самое необходимое – хлеб и картофель

В Мурманской области с 12 по 18 ноября текущего года возросли цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, а также картофель (на 1,8%), гречневую крупу ядрицу (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, за этот же период снизились цены на сахарный песок (на 1,7%), репчатый лук (на 0,7), морковь и яблоки (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.