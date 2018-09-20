Цены снижаются - налегаем на морковь, репчатый лук и яблоки

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 11 по 17 сентября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 7,0%), репчатый лук (на 5,5), яблоки (на 4,8), картофель (на 3,9), свежую белокочанную капусту (на 3,5), гречневую крупу (на 0,7%).

Увеличение цен зафиксировано на пшено (на 5,7%), куриные яйца (на 4,5), вермишель (на 1,4), свинину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 1,2% и 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.