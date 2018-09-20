Мурманская область. Арктика20.09.18 10:53
Цены снижаются - налегаем на морковь, репчатый лук и яблоки
Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 11 по 17 сентября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 7,0%), репчатый лук (на 5,5), яблоки (на 4,8), картофель (на 3,9), свежую белокочанную капусту (на 3,5), гречневую крупу (на 0,7%).
Увеличение цен зафиксировано на пшено (на 5,7%), куриные яйца (на 4,5), вермишель (на 1,4), свинину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 1,2% и 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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Последние комментарии
Иван
20.09.18 13:59
Красные д****ы! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
Николай Васильевич
20.09.18 13:56
Теперь понятно, почему пересчет пенсий перенесли с февраля на января - дали деньжат и тут же забрали. Это по-нашему!!!
ФунтиК
20.09.18 11:15
... и превращаемся все в кроликов, которых забьют на мясо!!!
Комментарий к новости:Цены снижаются - налегаем на морковь, репчатый лук и яблоки
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