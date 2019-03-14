Церемония открытия юбилейного Праздника Севера стала платной

23 марта в 17 часов в Ледовом дворце состоится торжественная церемония открытия 85-го международного Праздника Севера.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, участников этого мероприятия ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера, также с 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия.

Напомним, раньше открытие спортивного праздника было всеобщим и проходило на площади Пять Углов или в Долине Уюта, то теперь на эту церемонию можно будет попасть только купив билет стоимостью 120 рублей.

Билеты будут продавать в кассах Ледового дворца: пн-пт - с 11.00 до 20.30 и сб-вскр - с 12.00 до 21.00.