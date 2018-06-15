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Мурманская область. Арктика15.06.18 09:52

Чаепитие «Привал у Вороного Дракона»

17 июня  Мурманская областная научная библиотека и чайно-творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная Река» приглашают всех желающих на необычное чаепитие. На этот раз все желающие смогут отведать чай улун разных сортов. Напиток будет приготовлен традиционным китайским способом.

Название чаепития легко объяснимо. «Улун» с китайского – вороной дракон. Это название дала ему река Улунцзян, «река Черного дракона», где собирается большинство видов улуна.

Улун – особенный напиток. Он сочетает свойства черного и зеленого чаев: может зарядить энергией, а может способствовать релаксации. Он содержит фтор и кальций, его считают средством для омоложения и борьбы с избыточной массой тела. Улун выдерживает большое количество заварок и позволяет наслаждаться умиротворяющей чайной церемонией несколько часов.

Дмитрий, по уже сложившейся традиции, поделится интересной информацией о китайском чае и ответит на вопросы аудитории.

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