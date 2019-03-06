Чарующее волшебство цветочных букетов - от Ольги Безбородовой

Сегодня, 6 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Главный женский день - 8 Марта! В преддверии прекрасного праздника в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» о самых модных новинках и тенденциях в цветочном мире, расскажет управляющая мурманского цветочного салона «ЭСПЕРАНСА» (бесплатная доставка) Ольга Безбородова. А ещё... в прямом эфире состоится мастер-класс по созданию прекрасных букетов из экзотических цветов.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.