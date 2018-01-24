Час авторской песни Владимира Высоцкого состоится в гимназии

25 января в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Мне выбора, по счастью, не дано». Проект посвящен памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого. В исполнении Николая Вернуся, Игоря Кокшарова, Ольги Феофановой, Юрия Хабарова, Сергея Совпеля, Екатерины Ефремовой, авторского ансамбля «МАРГО» прозвучат песни Владимира Высоцкого. Стихи поэта прочитает Александр Даниловский.

А 26 января в гимназии № 1 Мурманска сотрудники областной детско-юношеской библиотеки проведут для учеников 11-х классов час авторской песни Владимира Высоцкого, посвященный 80-летнему юбилею автора и исполнителя. Ребята посмотрят музыкально-познавательную презентацию «Я на этой земле останусь» и узнают интересные факты из творческой биографии барда.