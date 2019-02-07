15 февраля исполняется 30 лет со дня, когда российские военные покинули территорию Афганистана. К этой дате был приурочен час мужества «Афганистан – это память и боль», который провели ветераны Афганской войны для читателей областной специальной библиотеки слепых и слабовидящих.

В музее боевой славы Мурманского регионального отделения Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» инвалиды по зрению совершили экскурсию по выставке, где собраны уникальные фотографии, экспонаты, оружие и обмундирование времен Афганской войны. Участник боевых действий Лебедев Андрей Иванович поделился воспоминаниями, рассказал о боевых товарищах, наших земляках, героически погибших в той страшной войне.