В рамках Года театра в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошёл час театрального досуга «Играют взрослые и дети».

Воспитанники реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям побывали в роли маленьких актеров и вместе с взрослыми разыграли по ролям сказку «Колобок», познакомились с героями книги «Сказки старой тряпичной куклы» детской писательницы Татьяны Александровой. Завершилась встреча знакомством с книжной выставкой «Волнующий мир театра».