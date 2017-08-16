Чаще всего автолюбители нарушали ПДД в Кольском и Североморском районах

На территории Мурманской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Основной задачей мероприятия было выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.

За две недели проведения мероприятия было выявлено 2553 фактов нарушения ПДД. Наиболее часто водители пренебрегали соблюдением скоростного режима – инспекторами ГИБДД Заполярья зафиксировано более 1000 случаев превышения разрешенной скорости. За выезд на «встречку» к ответственности было привлечено 188 человек, 6 из которых совершили это нарушение повторно.

Чаще всего автолюбители нарушали Правила дорожного движения в Кольском и Североморском районах, а также в пределах региональной столицы – на этих территориях выявлено 777, 282 и 247 фактов несоблюдения ПДД соответственно, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.