Часть проблем, поставленных жителями Полярных Зорь на встрече с главой региона, решена

На оперативном совещании в региональном правительстве заместитель главы города Полярные Зори Вячеслав Сеничев в режиме видеосвязи доложил об исполнении поручений, данных руководителем региона Андреем Чибисом по итогам встречи с жителями города, состоявшейся 12 апреля.

Все наказы граждан тщательно отработаны, сообщил замглавы муниципалитета, 11 из 25 поручений выполнены. Так, собственники квартир, проживающие на улице Пушкина в доме 4, жаловались на грязь и мусор в подвальном помещении – эту проблему устранили оперативно. Жителей дома 24 по улице Курчатова больше не будет беспокоить текущая крыша. Контракт на выполнение ремонта кровли подписан в мае. До 1 октября работы должны быть завершены.

Для исполнения оставшихся поручений требуется время и дополнительные финансовые средства, но, как прозвучало в докладе, все вопросы находятся на контроле главы города. Так, решение о переселении граждан из сгоревшего дома в посёлке Зашеек уже принято. Аварийное здание включили в этап муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией», реализация которого рассчитана на 2024-2025. Кроме того, по просьбе местных жителей решена проблема взимания комиссии при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги в банке. Платежи без дополнительных затрат принимаются только в кассе ООО «АТЭС». В ближайшие полтора месяца завершатся конкурсные процедуры, и компания подпишет соответствующий договор с банком.

Глава региона Андрей Чибис обратил внимание, что решение вопросов, волнующих северян, – приоритетное направление работы власти и поручил заместителю губернатора Мурманской области Евгению Никоре контролировать ход исполнения наказов жителей Полярных Зорь.