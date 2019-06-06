«Человек из морского пейзажа» - состоится литературный вечер к 90-летию писателя Виктора Конецкого

8 июня в Мурманской областной научной библиотеке состоится литературный вечер «Человек из морского пейзажа» к 90-летию писателя Виктора Конецкого.

Литературный вечер посвящается писателю-маринисту, капитану дальнего плавания Виктору Конецкому (1929-2002). Писатель был тесно связан с Кольским полуостровом: служил на Северном флоте, работал на судах торгового флота, был участником рейсов по Севморпути. В честь него названо несколько кораблей.

Виктор Конецкий - автор более 50 книг, большинство из которых посвящено полярным морякам. По его сценариям поставлены кинофильмы «Полосатый рейс», «Путь к причалу», «Тридцать три». Имя Виктора Конецкого занесено в Листы Памяти «Золотой Книги Санкт-Петербурга».

На встрече будет озвучено приветствие вдовы Татьяны Акуловой-Конецкой, члены Ассоциации полярных капитанов поделятся своими воспоминаниями о писателе и моряке.