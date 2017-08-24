«Человек-Земля-Космос» - проводится региональный заочный этап Всероссийской олимпиады

С 1 сентября 2017 года по 15 февраля 2018 Министерством образования и науки Мурманской области совместно с ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» проводится региональный заочный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос».

Олимпиада проводится в целях формирования творческой личности с экологически ориентированным мышлением, стремлением инициативно и эффективно участвовать в мероприятиях по защите окружающей среды.

Олимпиада рассчитана на две возрастные группы: 10-12 лет (младшая) и 14-17 лет (старшая).

На Олимпиаду участники могут представить свои исследовательские работы по направлениям: «Наш дом – Земля», «Флора и фауна», «Сохраним Землю», «Город, в котором я живу», «Энергия и человек», «Физическая лаборатория», «Космическая лаборатория», «Астрономия», «Космонавтика», «Человек и космос», «Программирование», «Информационные технологии», «Презентация».