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Мурманская область. Арктика22.05.18 10:34

Чем больше на рынке мошенников, тем дороже будет становиться полис ОСАГО

В Мурманске прошло заседание комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Основным вопросом прошедшего заседания стало обсуждение достигнутых договоренностей с силовыми ведомствами и органами государственной власти в рамках работы по противодействию мошенничеству в сфере страхования, а также подготовка к совещанию при правительстве Мурманской области по данной тематике.

Заседание комиссии прошло в расширенном составе: во встрече приняли участие представители региональных отделений страховых компаний и представители отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Как отметил председатель комиссии Михаил Кондратцев, в настоящее время взаимодействие органов внутренних дел и регулятора рынка автострахования со страховыми компаниями, направленное на выявление преступной деятельности страховых мошенников, существенно расширилось. В органы прокуратуры и правоохранительные органы регулярно передается информация о выявленных фактах мошенничества при взыскании страхового возмещения.

В целом, состояние страхового рынка в Мурманской области остается не самым благоприятным, а регион по-прежнему считается «токсичным», то есть имеющим большие показатели по убыткам от мошенничества по данным Российского союза страховщиков. На сегодняшний день большая доля нарушений приходится на фиктивные ДТП, приобретение диагностических карт технического осмотра автомобиля без фактического осмотра транспортного средства, фальсификация доказательств по оплате услуг независимых экспертных организаций и автоюристов.

Эти и другие вопросы, касающиеся проблем на рынке ОСАГО, страховщики обсудят с представителями отделения по Мурманской области Северо-западного главного управления Центрального банка Российской Федерации и правительства Мурманской области уже на этой неделе. Также в ближайшее время отделение по Мурманской области ЦБ РФ приступит к разработке  линейки информационных материалов для населения о рисках урегулирования убытков в сфере ОСАГО через недобросовестных посредников и о реальной возможности получения полного возмещения убытков при обращении в страховую компанию. Соглашаясь на сомнительные сделки, в том числе предъявляя подложный документ, автовладельцы зачастую не осознают возможный спектр проблем: от отказа в страховой выплате до уголовной ответственности.

Более того, как отмечали участники заседания, страховые мошенники портят статистику по ДТП, что неизменно ведёт к повышению тарифов ОСАГО в нашем регионе. Чем больше на рынке мошенников, тем дороже будет становиться полис ОСАГО для остальных автовладельцев.

 

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