Чем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора

Как пишут «Ведомости», в ближайшее время Президент РФ Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов. Два человека, близких к его администрации, говорят, что это случится уже на этой неделе. Ещё один отмечает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже: «Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало – врио нужно зайти в регионы и готовиться к выборам».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.

Как пишет издание, в отставку могут уйти от трёх до шести губернаторов. Экесперты газеты единодушны в том, что уйдёт Марина Ковтун (Мурманская обл.), а среди других кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская обл.) и Бориса Дубровского (Челябинская обл.). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», и Андрея Бочарова (Волгоградская обл.), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Человек, близкий к администрации президента, считает, что у Марины Ковтун, «беда с рейтингами», идёт её отторжение элитами, людьми и крупными компаниями в регионе. На мой взгляд, это очень странное обобщение, если не считать, что люди голосуют по указке руководителей этих крупных компаний. Хотелось бы знать, и что это за элита, сколько это человек набирается на наш небольшой край?

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, мнение которого приводят «Ведомости», комментируя ситуацию по смене глав регионов, перекладывает ответственность за федеральные провалы на «слабых» губернаторов: «…Основные риски для губернаторов связаны с ухудшением настроений из-за роста цен и сокращения реальных доходов, кое-где ситуацию осложнит фон непростых федеральных реформ, например, мусорной, а где-то будет ещё и локальная повестка, как на Сахалине и в Мурманске – реформа распределения квот на вылов краба», пишут «Ведомости». «При этом во многих регионах растут антимосковские настроения, но далеко не всем главам позволят использовать это на выборах, как было в Приморье», - отмечает Дмитрий Бадовский. Опять же напрашивается вопрос, а у нас предстоят выборы, или «Ведомости» в наше сознание проталкивают смирение и согласие с назначением свыше?!

Удивительно и то, что «Ведомости» и эксперты издания не вспомнили основной негативный фактор, который сегодня влияет на настроение избирателей, пенсионную реформу-2018, горькие плоды которой начинают раздражать большую часть населения страны. До сентября – единого дня голосования ситуация в стране и регионах не улучшится, а, скорее всего, из-за второго роста тарифов ЖКХ с 1 июля – ухудшится. При этом многие избиратели уже давно пришли к мнению, что ставленники Кремля не улучшают жизнь, а выполняют волю хозяина, поэтому будут голосовать не за лучшего, а против представителей власти – партии «Единая Россия» и ОНФ. Поэтому бредовые сообщения об участии в выборной кампании Мурманской области текущего года председателя Совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба или Елены Берковой, модели и порноактрисы, имеют право на существование, так как в сознании россиян хорошо засело противоречивое выражение, «чем хуже, тем лучше».

Михал ВЕСНЕВ.