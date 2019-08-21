Чем собирается порадовать северян региональная молодёжь, знает Денис Шалабанов

Пока лето нас балует последними тёплыми деньками, молодые творческие мурманчане преображают наш город яркими красками. Они продолжают красиво раскрашивать трансформаторные подстанции, радуя жителей и гостей города позитивом. А другая часть молодёжи, только готовится показать свой позитив. В настоящее время полным ходом идёт подготовка к новому сезону Мурманской региональной лиги КВН. Обо всем по порядку и подробно сегодня, 21 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Денис Шалабанов, руководитель и редактор Мурманской молодёжной лиги КВН.

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