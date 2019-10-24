Чем занята молодёжь в Доме молодёжи?

Дом молодёжи занимается реализацией многих общественно значимых проектов в Мурманске и регионе. Поэтому сегодня, 24 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» гость нашей студии Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи», который расскажет, когда мы начнём играть в снежки на свежевыпавшем снегу, об юморных и шуточных соревнованиях, о том, что молодёжь Мурмана ждёт в ближайшее время.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.