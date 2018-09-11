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Мурманская область. Арктика11.09.18 10:04

Чемпионами регионального УФСИН по стрельбе из боевого оружия стали сотрудники зеленобрской колонии-поселения

В Ревде прошли лично-командные соревнования УФСИН России по Мурманской области по стрельбе из боевого оружия - автомата Калашникова. Глазомер, хладнокровие и твёрдую руку проверяли лучшие стрелки из всех учреждений уголовно-исполнительной системы Заполярья.

В состав каждой команды входили 3 человека: двое мужчин и одна женщина. Стрельба по мишени производилась из положения лёжа с расстояния 100 метров. В зачёт шли 10 выстрелов каждого участника.

В итоге 1 место среди мужчин занял Виталий Машкоркин из мурманской ИК-17. На последующих призовых местах - сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Максим Король и отдела по конвоированию УФСИН Алексей Иванишенко.

Самой меткой из представительниц прекрасного пола оказалась Ирина Журавлева из зеленоборской КП-20. Призёрами также стали Ольга Желтова из мурманского СИЗО-1 и Анастасия Прохорова из мурмашинской ИК-16.

В командном первенстве победу праздновала сборная зеленоборской колонии-поселения. На втором месте – стрелки ЦИТОВ и БМТиВС, «бронза» у сотрудников отдела по конвоированию.

Победители и призёры первенства награждены медалями, дипломами и подарками.

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