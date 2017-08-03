Чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка состоится в субботу

Редакция «Power Хит Радио» 5 августа проводит третий кулинарный поединок на свежем воздухе «Рower шашлыкинг» - чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка.

Коллектив редакции решил в очередной раз проверить умение северян приготовить вкусный, сочный и хорошо прожаренный шашлык. В кулинарном поединке на свежем воздухе примут участие более 10 команд (от 3 до 5 человек), заранее подавшие заявки. Перед ними будет стоять задача - за час собрать мангал, развести угли, нанизать мясо на шампуры и по истечении времени сдать оформленное блюдо организаторам проекта на оценку членам жюри.

В жюри входят повар, имеющий десятилетний опыт приготовления шашлыка, эксперт здорового питания и большой любитель мясных блюд, приготовленных на огне. Они будут следить за всем, что происходит на площадке и дополнительно оценивают соблюдение санитарных норм, скорость розжига (с учётом использования минимального количества жидкости для розжига), а также активность команды во время приготовления шашлыка.

Пока команды специалистов по шашлыкам будут готовить мясо на шампурах, зрители смогут поучаствовать в конкурсах от «Power Хит Радио».

В итоге, через час с небольшим жюри определяет обладателей 1, 2 и 3 мест в «Рower шашлыкинг». Команды - победители получают призы от организаторов и партнеров проекта.