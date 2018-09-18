Чемпионат по беговелоспорту в Мурманске состоялся при поддержке АО «ММТП»

На прошедших выходных в Мурманске состоялся областной чемпионат по беговелоспорту. Спортивные гонки проходили среди детей в возрасте от 1 года до 7 лет на площадке центрального сквера города. С инициативой проведения большого праздника спорта выступила школа беговелов «Северный ветерок», которая уже не первый год развивает это спортивное направление в Мурманске.

Воплощение идеи в жизнь стало возможным благодаря участию и победе школы в конкурсе социальных проектов «Комфортная среда обитания – 2018», проводимых в регионах присутствия АО «СУЭК». При поддержке Мурманского морского торгового порта и Сибирской угольной энергетической компании организаторы закупили все необходимое оборудование для подготовки и проведения мероприятия.

Гонки проходили в различных возрастных категориях, чтобы уровнять шансы на победу. Конкуренция была серьёзной - заявки на участие подали около 50 юных гонщиков. Ребята были настроены решительно и до последнего боролись за победу, а поддерживали их главные болельщики – родители. По итогам чемпионата, каждый победитель получил ценный приз, но и остальные участники не остались без внимания – им достались памятные сувениры и сладкие подарки.

Беговел – это новый двухколесный вид транспорта для детей, который только набирает популярность. Главное его отличие от велосипеда – отсутствие педалей, поэтому юным спортсменам необходимо набирать скорость, отталкиваясь ногами, по принципу самоката. Благодаря такому, на первый взгляд, простому виду спорта у малышей развивается координация, моторика и укрепляется опорно-двигательный аппарат.

Напомним, конкурс «Комфортная среда обитания» проводится с 2011 года в регионах, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК»). С 2016 года при содействии АО «Мурманский морской торговый порт» получить финансовую поддержку для реализации своих социальных инициатив могут и жители Мурманска. Ежегодно растёт число участников конкурса и победителей. Если в 2016 году была поддержана одна инициатива, то уже в 2017-м – три, а в 2018-м – четыре. Одна из них – состоявшийся чемпионат по беговелоспорту. Приём заявок на следующий конкурс фонда «СУЭК – регионам» начнётся уже в феврале – марте 2019 года.