Чемпионат по хоккею с шайбой на Кубок командующего Северным флотом набирает обороты

В чемпионате Северного флота по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом состоялся ряд встреч команд во всех дивизионах. Игры прошли в Североморске и Заозерске, а также в поселке Малое Сафоново. Чемпионат все больше и больше привлекают внимание зрителей и болельщиков своей зрелищностью.

17 января на стадионе Центра морской и физической подготовки СФ хоккейная команда управления и штаба Северного флота «К-21» одержала победу над командой «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ со счётом 4:2. Дублем в ворота команды «Шквал» отметился игрок «К-21» командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Как сообщает пресс-служба СФ, 20 и 21 января очередные игры чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом пройдут в городах Североморск, Снежногорск и Полярный, а также поселках Печенга и Кильдинстрой.

С проведением хоккейного турнира и различных соревнований по хоккею с шайбой на Северном флоте популярность этого спорта на Северном флоте значительно увеличилась. В вечернее время на хоккейных площадках в гарнизонах СФ работает освещение и играет музыка, что также привлекает жителей разного возраста выйти на лед.