Чемпионат по мини-футболу стартовал в Кандалакше

25 ноября стартовал тринадцатый Чемпионат города по мини-футболу. Стартовал он в 2017-ом – год Кубка Конфедераций, а закончится уже в 2018-ом – год проведения в России Чемпионата мира по футболу, жеребьёвка которого состоится 1 декабря. В связи с этим у всех любителей этой игры, в том числе и у футболистов Кандалакши, особое, приподнятое настроение, которое, в этот день, витало в воздухе большого зала Дворца спорта.

В первом матче Чемпионата встречались серебряные призеры прошлого турнира, трехкратные победители этих турниров – команда «Металлург» и дебютанты Чемпионата – «Арсенал» из Алакуртти. Матч сразу же захватил и участников и зрителей. На второй минуте «Арсенал» уже ведет со счетом 2:0, затем 3:1, запахло сенсацией! Но уже к середине первого тайма более опытные игроки «Металлурга» сравняли счет и постепенно начали наращивать свое преимущество. Итоговый счёт 11:4 в пользу металлургов. Затем, после проведения открытия турнира, на площадку вышли футболисты «Севера» и «Локомотива». Игра также была очень интересной, эмоции били через край, но в конечном итоге железнодорожники оправдали звание фаворитов турнира и уверенно, со счётом 6:0, переиграли своих соперников. В третьем матче игрового дня опять победила более опытная команда. Совсем юные ребята из ДЮСШ-2 играли неплохо, особенно в первом тайме, но футболисты ПЧ-6 были сильнее и победили со счетом 7:1.

Матч «Сполохи» - ДЮСШ-1 перенесён на более позднее время.

Итак, Чемпионат стартовал, и в следующую субботу болельщиков ожидают новые интересные матчи. В 14 часов встречаются ПЧ-6 и «Арсенал», в 15 часов «Металлург» - «Локомотив», затем играют «Сполохи» - ДЮСШ-2 и в 17 часов «Север» - ДЮСШ-1.

Особенно следует выделить встречу металлургов и железнодорожников. Противостояние этих команд началось в большом футболе в 60-е, 70-е годы прошлого века и матчи этих команд в любом турнире, по любой разновидности футбола, всегда проходят в острой, напряженной борьбе и вызывают особый интерес у болельщиков.