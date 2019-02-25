Чемпионат по понд-хоккею вышел на международный уровень

В День защитника Отечества на мурманском стадионе «Юность» состоялся третий российский чемпионат по понд-хоккею. Инициатором развития спортивного движения в регионе и организатором мероприятия является сотрудник Мурманского морского торгового порта – Иван Баданин.

«Понд-хоккей – это молодое направление в развитии популярного вида спорта. Его цель – сделать занятия хоккеем еще более доступными. Именно поэтому Мурманский морской торговый порт поддержал проведение чемпионата. Мы всегда стремимся содействовать развитию массового спорта и физкультуры», - отметил в своем приветственном слове на открытии чемпионата коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

В этот раз хоккейный турнир приобрёл серьёзный масштаб и вышел на международный уровень. Всего для участия заявились 12 команд, две из которых прибыли из столицы Финляндии - Хельсинки. Состязание получилось насыщенным и энергичным, ведь каждая команда пыталась показать «боевой» характер в борьбе за первенство.

По результатам соревнований обладателем кубка стала команда «Вымпел», которая провела финальную игру с командой «Торговый порт». Следом за серебряными чемпионами соревнований, мурманскими портовиками, на третьем месте расположилась команда школы олимпийского резерва «КСШОР». Звание лучшего игрока чемпионата за проявленное мастерство в ходе игр досталось участнику команды «Торговый порт» - Алексею Оралову.

Понд-хоккей – это форма хоккея на льду на открытом воздухе, по упрощенным правилам, в котором запрещены силовые приёмы и «щелчки» и допустимо только мастерство обводки и слаженная работа команды.