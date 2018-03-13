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Мурманская область. Арктика13.03.18 07:00

Чемпионом города Мурманска по мини-футболу среди мужских команд стала команда «Электрон»

Вчера состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров городских соревнований по игровым видам спорта, таким как волейбол, хоккей с мячом, мини-футбол. Праздник состоялся в ГДЦ «Арктика», где в городском выставочном зале открыта выставка 19 дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий, ознакомиться с которой могут все желающие.

– Выражаю благодарность спортсменам за активную жизненную позицию и выбор правильного, здорового досуга, – сказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Многие дизайн-проекты предусматривают возможности для активных занятий физкультурой на свежем воздухе, а значит ваши предложения будут очень полезны. Приглашаю всех принять участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 18 марта.

В мероприятии также принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

– В таких соревнованиях нет проигравших, так как участники – спортсмены-любители, и то, что они проводят все свое свободное время, занимаясь любимыми видами спорта, это уже победа, – отметил Алексей Веллер.

Это первое мероприятие такого рода, но организаторы намерены сделать доброй традицией чествование победителей в разных дисциплинах на общих праздниках.

Победители и призеры соревнований по волейболу среди мужских команд:

– Третье место в чемпионате города Мурманска по волейболу заняла команда «КВВМ» (клуб ветеранов волейбола Мурманска);

– Второе место в чемпионате города Мурманска по волейболу заняла команда  «Ледокол»;

– Чемпионом города Мурманска по волейболу стала команда «МГАТП»

Победители и призеры соревнований по волейболу среди женских команд:

– Третье место в чемпионате города Мурманска по волейболу заняла «МАГУ»;

– Второе место в чемпионате города Мурманска по волейболу заняла Команда «Молодёжка» ОАО «МАГЭ»;

– Чемпионом города Мурманска по волейболу стала команда «Феникс».

Победители и призеры соревнований по хоккею с мячом:

– Третье место в чемпионате города Мурманска по хоккею с мячом заняла команда «Север»;

– Второе место в чемпионате города Мурманска по хоккею с мячом заняла команда «Электранс»;

– Чемпионом города Мурманска по хоккею с мячом среди мужских команд стала команда «Автомобилист».

Победители и призеры соревнований по мини-футболу:

– Третье место в чемпионате города Мурманска по мини-футболу заняла команда «Витязь»;

– Второе место в чемпионате города Мурманска по мини-футболу заняла команда «Динамо - ГПС»;

– Чемпионом города Мурманска по мини-футболу среди мужских команд стала команда «Электрон».

 

 

 

Комментарии

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