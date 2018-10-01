Чемпионом Северного флота по мини-футболу стала сборная армейского корпуса «Армата»

На Северном флоте завершился восьмой чемпионат по мини-футболу. Сегодня в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске состоялись финальные игры за 1 и 3 места, а также торжественная церемония закрытия, в которой принял участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Командующий флотом поздравил всех участников чемпионата с его успешным проведением и отметил, что футбол - это вид спорта номер один в нашей стране и на Северном флоте, а также выразил надежду, что последующие соревнования будут ещё более массовые с большим количеством и участников, и болельщиков.

Адмирал Николай Евменов вручил награды и кубки победителям и призёрам чемпионата, а также лучшим игрокам и судьям.

Как сообщает пресс-служба СФ, в нынешнем чемпионате приняли участие 12 команд из основных объединений, соединений и отдельных воинских частей Северного флота. Чемпионом стала сборная армейского корпуса «Армата», выигравшая в финале у команды корабельного истребительного авиаполка «Авиатор». Третье место досталось футболистам команды «Гроза» армии ВВС и ПВО.

По итогам соревнований из сильнейших футболистов будет сформирована сборная Северного флота, которая отправится на чемпионат Военно-Морского Флота России в Ейск (Краснодарский край). В феврале-марте 2019 года сборная флота примет участие в чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации, который планируется провести в городе-герое Севастополе.