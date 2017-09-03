Через 400 километров бездорожья - за победой в арктический трофи-рейд отправились 13 отчаянных экипажей

Сегодня в Кандалакше уже в XXIV раз стартовала легендарная гонка «Арктик трофи».

Участники прибыли в город накануне, чтобы пройти регистрацию и техосмотр автомобилей на предмет соответствия критериям трофи-рейда. Сегодня стал известен окончательный список команд. Из заявленных раннее четырнадцати за победу будут бороться тринадцать: 6 норвежских, 2 московских, 2 мурманских, 2 апатитских и 1 из Кандалакши. Кстати, в самый последний момент к мужскому коллективу экстремалов присоединилась девушка - Екатерина Соболева вместе с Дмитрием Соболевым представляет команду из Апатитов.

3 сентября на главной площади Кандалакши прошло торжественное построение автомобилей, в 12 часов их колонна отправилась на бездорожье, где в 15 часов состоялся уже спортивный старт состязаний.

Гонка будет проходить в 5 этапов и обещает быть жаркой, так как среди спортсменов несколько чемпионов России по трофи-рейдам. На одном из участков проверить себя планируют также несколько квадроциклистов из Эстонии.

Болельщики, которые не смогли побывать на старте в Кандалакше, ещё могут поприветствовать участников трофи-рейда, но сделать это будет уже сложнее: 7 сентября в Хибинах возле туристической базы «Куэльпорр» в 11.00 состоится старт третьего этапа. В дальнейшем команды можно будет увидеть в Мурманске - на церемонии награждения 9 сентября.