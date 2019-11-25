Через две недели в Финляндии начнутся забастовки с участием около 100 тысяч человек

О забастовках объявили Индустриальный профсоюз, профсоюз служащих промышленности «Pro» и профсоюз высших служащих промышленности «YTN».

Переговоры между Ассоциацией Технологической промышленности и Индустриальным профсоюзом зашли в тупик. Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto) и профсоюз «Pro» выдали предупреждения о забастовках, которые начнутся через две недели.

Забастовки начнутся в понедельник 9 декабря в 00.00 и закончатся в среду 11 декабря в 23.59.

В забастовке Индустриального профсоюза будет участвовать около 35 тысяч работников 180 компаний. Бастовать будут работники технологической промышленности, горнодобывающей отрасли, резинотехнической промышленности, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, технического обслуживания и сферы механической обработки леса, а также некоторые сотрудники Министерства обороны.

По сообщению Индустриального профсоюза, работодатели во всех отраслях требовали значительных ухудшений условий труда работников.

Самые серьёзные разногласия касаются рабочего времени. Работодатели хотят придерживаться согласованного в 2016 договора по конкурентоспособности «kiky» о продлении рабочего времени. Профсоюзы категорически против этого, и наоборот, настаивают на том, что согласованное три года назад продление рабочего времени на 24 часа должно быть отменено.

Также профсоюз служащих промышленности «Pro» и профсоюз высших служащих промышленности «YTN» устроят трехдневную забастовку 9 декабря. В забастовке будут участвовать служащие технологической промышленности, консалтинговой отрасли, а также химической, резинотехнической, стекольной и керамической промышленности.

В общей сложности в забастовочной акции «Teollisuusliitto», «Pro» и «YTN» будет участвовать около 100 тысяч человек, сообщает служба новостей «Yle».