Через три недели мурманчане насладятся «изюминкой» фестиваля «Гольфстрим»

9 сентября в районе Кольского моста соберутся тысячи мурманчан чтобы принять участие в соревнованиях по 14 различным видам спорта. Кроме того для болельщиков и зрителей будет подготовлена обширная культурная программа. Впервые в рамках фестиваля выступит Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота

– Каждый ежегодный фестиваль имеет свою «изюминку», – рассказала председатель комитета по физической культуре администрации города Мурманска Ирина Андреева. – В этом году зрители увидят интереснейшие соревнования по автокроссу и видоизмененную трассу «Crazy мили».

По традиции самым массовым видом программы станет забег по Кольскому мосту. В соревновании пловцов ожидается сильная конкуренция, в Мурманск приедут многие именитые иностранные спортсмены.