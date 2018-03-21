Чёрное счастье: с 2020 года в порту «Лавна» планируют переваливать до 9 млн тонн угля

Перевалка угля в морском порту Лавна – одного из ключевых объектов проекта «Мурманский транспортный узел» - начнётся в 2020 году. Об этом сообщил исполнительный директор ООО «Морской торговый порт «Лавна» Сергей Криволапов. По его словам, первая отправка запланирована к сроку, определенному президентом и главой правительства РФ - к 2020 году.

Криволапов добавил, что на первом этапе - в 2020 году - грузооборот терминала составит до 9 млн тонн угля, в 2021 году планируется увеличить перевалку вдвое - до 18 млн тонн угля, сообщает «Интерфакс».