«Чёрное золото» дешевеет, рубль слабеет

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после не оправдавших надежд заявлений президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Рынки отыгрывают выступление президента США. С одной стороны, он заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а с другой, что готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не будет заключена. При этом Трамп не сообщил никаких деталей о возможных сроках или месте подписания первой части торгового соглашения, хотя рынки надеялись на это.

Инвесторы также обратили внимание на новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым спрос на нефть в мире к 2025 году вырастет на 6,8% относительно показателя 2018 года — до 103,5 миллиона баррелей в сутки.

При этом добыча нефти в США, по прогнозу МЭА, будет расти. Если итогам 2018 года показатель составил 15,5 миллиона баррелей в сутки, то в 2025 году он ожидается на уровне 20,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2030 году достигнет пика – 21,7 миллиона баррелей в сутки. В 2040 году добыча, по прогнозу, снизится до 19,8 миллиона баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,2460 рубля. По отношению к последней сделке 12 ноября доллар подрос на 1,60 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 39,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии увеличился на 2,75 копейки и составил 70,7075 рубля. К официальному курсу евро вырос на 28,40 копейки.