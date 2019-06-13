«Чёрное золото» поддерживает рубль

Цены на нефть сегодня утром демонстрируют положительную динамику после резкого обвала днем ранее, произошедшего на фоне данных о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Давление на стоимость нефти днём ранее оказали данные Минэнерго США о неожиданном росте запасов вторую неделю подряд. Так, по оценкам ведомства, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 2,2 миллиона баррелей — до максимума с июля 2017 года в 485,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 500 тысяч баррелей.

Портфельный менеджер и управляющий директор компании «Tortoise» Брайан Кессенс сказал агентству «Блумберг», что инвесторов расстроил очередной рост запасов нефти в США, «особенно, когда ожидалось хотя бы минимальное снижение».

В то же время инвесторы продолжают надеяться, что ОПЕК+ на ближайшем заседании продлят соглашение о сокращении добычи. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Альянс планирует определить дальнейшую судьбу сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года, на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,6876 рубля. По отношению к последней сделке 11 июня доллар вырос на 13 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 17,18 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 8,31 копейки и составил 73,0544 рубля. Однако к официальному курсу евро подешевел на копейку.