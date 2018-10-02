«Чёрное золото» продолжило рост в цене

Цены на нефть умеренно растут сегодня утром и находятся в районе максимальных отметок с 2014 года, достигнутых днём ранее, в ожидании сокращения экспорта этого сырья из Ирана из-за американских санкций и на общем оптимизме по поводу заключения нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

1 октября стоимость Brent впервые с 3 ноября 2014 года превысила 85 долларов за баррель, а цена WTI впервые с 3 июля поднялась в цене выше 75 долларов за баррель. При этом рост цен обеих нефтяных марок достигал 3%.

Стоимость нефти сохраняет положительную динамику, поскольку инвесторы опасаются сокращения предложения на глобальном рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

При этом президент «Strategic Energy & Economic Research» Майкл Линч отметил в комментарии агентству «Market Watch», что его удивило столь сильное ралли нефтяного рынка в понедельник. Он связывает такую динамику цен на нефть, в том числе, с оптимизмом вокруг объявления о новом торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой.

«Кроме того, растут ожидания возможного роста цен на нефть до 100 долларов за баррель», — полагает эксперт. При этом, по его мнению, даже малейшая негативная для сырьевого рынка новость может спровоцировать распродажи на нём.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,1182 рубля. По отношению к последней сделке 1 октября доллар вырос на 11,82 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 45,63 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 8,25 копейки и составил 75,1175 рубля. К официальному курсу евро упал на 87 копеек.