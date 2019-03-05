«Чёрное золото» теряет в цене, но рубль держится

Стоимость нефти снижается сегодня утром на фоне опасений относительно замедления роста спроса на сырье, при этом сокращение добычи ОПЕК+ ограничивает негативную динамику цен на «чёрное золото», свидетельствуют данные торгов.

Эксперты, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что снижение цен на нефть обусловлено обеспокоенностью за спрос на сырье из-за сложностей в мировой экономике. Так, несмотря на оптимистичные ожидания возможного скорого торгового соглашения между Китаем и США, рост спроса на нефть замедляется вместе с замедлением роста экономики, особенно в Европе и Азии. По мнению экспертов банка «Bank of America Merrill Lynch», в 2018 году был отмечен самый медленный рост спроса на продукты нефтепереработки с 2011 года.

«В краткосрочной перспективе трудно сохранять оптимизм относительно цен на нефть. Рынок ещё пытается освободиться от запасов, накопленных во второй половине 2018 года, а коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР остаются на уровне выше среднего значения за пять лет», — отмечают аналитики «TS Lombard».

В то же время поддержку ценам на нефть продолжает оказывать сокращение добычи ОПЕК+. В понедельник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что страны ОПЕК+ на заседании в июне могут продлить соглашение о сокращении добычи этого сырья, достигнутое в конце 2018 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,7666 рубля. По отношению к последней сделке 4 марта доллар подрос на 2,66 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 2,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 6,46 копейки и составил 74,4804 рубля. К официальному курсу евро упал на 26,34 копейки.