Мурманская область. Арктика12.07.19 08:00
Чёртова дюжина с дешёвой рыбой
Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области опубликовало список тринадцати торговых точек, в которых будет продаваться рыба с 25-30-процентной скидкой в рамках реализации региональной программы «Наша рыба»:
г. Апатиты, ул. Козлова, 10;
г. Кировск, ул. Олимпийская, 11;
г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 13;
г. Мончегорск, ул. Металлургов, 52;
г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 38;
г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 43;
г. Мурманск, просп. Кирова, 51а;
г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 38/1;
г. Мурманск, ул. Мира, 6;
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 31/1;
г. Мурманск ул. Героев Рыбачьего, 51;
г. Мурманск ул. Баумана, 33;
г. Североморск, ул. Советская, 10;
Старт продаж - с 14 июля!
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