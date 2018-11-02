Мурманчане отметят День народного единства в сквере на улице ЛенинградскойНа мемориальном кладбище Североморска захоронили лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.11.18 09:45

Чёт-нечёт – в Мурманске будет ограничена стоянка автотранспорта

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения, что с 5 ноября  будет ограничена стоянка автотранспорта на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

— при движении по ул. Адмирала флота Лобова, от разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 100 по ул. Адмирала флота Лобова до дома № 9 по ул. Адмирала флота Лобова — по нечетным числам месяца;

— при движении по ул. Адмирала флота Лобова, от пересечения с просп. Героев-североморцев до разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 100 по ул. Адмирала флота Лобова — по четным числам месяца;

— при движении по ул. Аскольдовцев, от пересечения с ул. Александрова до разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 7 по ул.Аскольдовцев — ежедневно с 21.00 до 6.00;

— при движении по ул. Аскольдовцев, от остановки общественного транспорта в районе дома № 24 по ул. Аскольдовцев до пересечения с ул. Александрова — ежедневно с 21.00 до 06.00;

— при движении по ул. Академика Книповича, от пересечения с ул. Шмидта до дома № 50 по просп. Ленина — по нечётным числам месяца;

— при движении по ул. Академика Книповича, от пересечения с просп. Ленина до пересечения с ул. Шмидта — по чётным числам месяца;

— при движении по ул. Баумана, от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Бочкова — по чётным числам месяца;

— при движении по ул. Баумана, от пересечения с ул. Бочкова до пересечения с ул. Достоевского — по нечётным числам месяца;

— при движении по ул. Капитана Копытова, от пересечения с просп. Кольским до пересечения с пр. Михаила Бабикова — по чётным числам месяца;

— при движении по ул. Капитана Копытова, от пересечения с пр. Михаила Бабикова до пересечения с просп. Кольским — по нечётным числам месяца.

С 8 ноября будет ограничена стоянка автотранспорта на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

— при движении по ул. Чумбарова-Лучинского, от разворотного кольца у памятника «Ждущая» до перекрестка с круговым движением с пересечением с ул. Аскольдовцев — по нечётным числам месяца;

— при движении по ул. Чумбарова-Лучинского, от перекрестка с круговым движением с пересечением с ул. Аскольдовцев до разворотного кольца у памятника «Ждущая» — по чётным числам месяца;

— при движении по пр. Михаила Бабикова, от пересечения с ул. Капитана Копытова: по правой стороне проезжей части — по нечетным числам месяца, по левой стороне проезжей части — по четным числам месяца;

— при движении по ул. Воровского, от пересечения с ул. Софьи Перовской в сторону просп. Ленина: по правой стороне проезжей части — по чётным числам месяца, по левой стороне проезжей части — по нечётным числам месяца.

С 12 ноября будет ограничена стоянка автотранспорта на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

— по ул. Профсоюзов, от ул. Софьи Перовской до просп. Ленина с обеих сторон движения — по понедельникам, средам и пятницам;

— по нечетной стороне ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до ул. Ленинградской — по понедельникам, средам и пятницам;

— по ул. Заводской, от просп. Ленина до просп. Кирова: по чётной стороне улицы — по нечетным числам месяца, по нечётной стороне улицы — по четным числам месяца;

— по ул. Полярные Зори, от просп. Ленина до ул. Карла Маркса: по чётной стороне улицы — по четным числам месяца, по нечетной стороне улицы — по нечетным числам месяца;

— по ул. Пушкинской, по четной стороне улицы — по четным числам месяца, по нечетной стороне улицы — по нечётным числам месяца.

Просим водителей и пешеходов учесть данную информацию, быть внимательнее на дорогах города и соблюдать Правила дорожного движения

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
01.11.18 18:57
Я и мои коллеги по работе и общей борьбе из ОУ ждут с нетерпением завершения обустройства набережной Семёновского озера, что ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как ж
Комментарий к новости:Работы по благоустройству Семеновского озера будут идти и в зимний период
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска
01.11.18 16:28
Via est vita. Хочу выразить благодарность от своего имени, имени своих родных и близких и лица работников ОУ персоналу ММБУ УДХ за качественную очистку улиц, транспортных артерий города-героя. Я,
Комментарий к новости:Уборка улиц в Мурманске ведется круглосуточно
Татьяна
30.10.18 20:54
Здравствуйте! Я - мама Роберта. Посмотрела фильм. Всё как будто вернулось. Та же боль,то же отчаяние. Тот же вопрос, а как жить дальше? Спасибо Арктик-ТВ, что поднимаете такие темы, что помогаете нам
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Работники вне закона»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Татьяна Буланова: Ясный мой свет». Документальный фильм (12+)
-PRO ДеньгиЛюбишь кататься, люби и платить, или Ещё 15 компаний подняли цены на автомобили-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 6 копеек, евро - на 16-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДля горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 323 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика