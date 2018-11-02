Чёт-нечёт – в Мурманске будет ограничена стоянка автотранспорта

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения, что с 5 ноября будет ограничена стоянка автотранспорта на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

— при движении по ул. Адмирала флота Лобова, от разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 100 по ул. Адмирала флота Лобова до дома № 9 по ул. Адмирала флота Лобова — по нечетным числам месяца;

— при движении по ул. Адмирала флота Лобова, от пересечения с просп. Героев-североморцев до разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 100 по ул. Адмирала флота Лобова — по четным числам месяца;

— при движении по ул. Аскольдовцев, от пересечения с ул. Александрова до разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 7 по ул.Аскольдовцев — ежедневно с 21.00 до 6.00;

— при движении по ул. Аскольдовцев, от остановки общественного транспорта в районе дома № 24 по ул. Аскольдовцев до пересечения с ул. Александрова — ежедневно с 21.00 до 06.00;

— при движении по ул. Академика Книповича, от пересечения с ул. Шмидта до дома № 50 по просп. Ленина — по нечётным числам месяца;

— при движении по ул. Академика Книповича, от пересечения с просп. Ленина до пересечения с ул. Шмидта — по чётным числам месяца;

— при движении по ул. Баумана, от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Бочкова — по чётным числам месяца;

— при движении по ул. Баумана, от пересечения с ул. Бочкова до пересечения с ул. Достоевского — по нечётным числам месяца;

— при движении по ул. Капитана Копытова, от пересечения с просп. Кольским до пересечения с пр. Михаила Бабикова — по чётным числам месяца;

— при движении по ул. Капитана Копытова, от пересечения с пр. Михаила Бабикова до пересечения с просп. Кольским — по нечётным числам месяца.

С 8 ноября будет ограничена стоянка автотранспорта на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

— при движении по ул. Чумбарова-Лучинского, от разворотного кольца у памятника «Ждущая» до перекрестка с круговым движением с пересечением с ул. Аскольдовцев — по нечётным числам месяца;

— при движении по ул. Чумбарова-Лучинского, от перекрестка с круговым движением с пересечением с ул. Аскольдовцев до разворотного кольца у памятника «Ждущая» — по чётным числам месяца;

— при движении по пр. Михаила Бабикова, от пересечения с ул. Капитана Копытова: по правой стороне проезжей части — по нечетным числам месяца, по левой стороне проезжей части — по четным числам месяца;

— при движении по ул. Воровского, от пересечения с ул. Софьи Перовской в сторону просп. Ленина: по правой стороне проезжей части — по чётным числам месяца, по левой стороне проезжей части — по нечётным числам месяца.

С 12 ноября будет ограничена стоянка автотранспорта на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

— по ул. Профсоюзов, от ул. Софьи Перовской до просп. Ленина с обеих сторон движения — по понедельникам, средам и пятницам;

— по нечетной стороне ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до ул. Ленинградской — по понедельникам, средам и пятницам;

— по ул. Заводской, от просп. Ленина до просп. Кирова: по чётной стороне улицы — по нечетным числам месяца, по нечётной стороне улицы — по четным числам месяца;

— по ул. Полярные Зори, от просп. Ленина до ул. Карла Маркса: по чётной стороне улицы — по четным числам месяца, по нечетной стороне улицы — по нечетным числам месяца;

— по ул. Пушкинской, по четной стороне улицы — по четным числам месяца, по нечетной стороне улицы — по нечётным числам месяца.

Просим водителей и пешеходов учесть данную информацию, быть внимательнее на дорогах города и соблюдать Правила дорожного движения