Чёткий набор решений, повышающий качество жизни людей в Кандалакшском районе, принят – Андрей Чибис

Стратегический план развития Кандалакшского района сформирован, обозначены проблемы и конкретные задачи, решить которые предстоит органам местного самоуправления в тесном взаимодействии с правительством Мурманской области.

Какие направления требуют особого внимания со стороны властей – указали граждане. В 2019 году глава региона Андрей Чибис дважды побывал на юге области. В апреле он отвечал на вопросы кандалакшан, в августе встретился с жителями посёлка Алакуртти. Среди обозначенных гражданами проблем – медицинское обслуживание, ЖКХ, образование, транспортная доступность и состояние городской инфраструктуры.

По итогам встреч с местными жителями было дано 48 поручений, основная часть которых выполнена, некоторые системные вопросы находятся в работе. Говоря о «перезагрузке» Кандалакшского района, вице-губернатор – министр финансов Мурманской области Елена Дягилева представила участникам заседания правительства, которое вчера проходило в администрации южного района нашего края, результаты деятельности за 2019 год и план развития на ближайшие несколько лет.

По словам замглавы региона, в прошлом году поставленные задачи успешно решены. Так, для медучреждений района было закуплено современное оборудование на общую сумму около 75 млн рублей, приобретено 7 автомобилей скорой медицинской помощи, в Ковдозере заработал модульный ФАП. Многое удалось сделать и в сфере образования: в Зеленоборском капитально отремонтировали школьный стадион, в Лувеньге оборудовали универсальную спортивную площадку, приобрели два школьных автобуса. Почти 200 млн рублей направили на переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда, благоустроили 8 дворовых и 6 общественных территорий, отремонтировали 22 тысячи квадратных метров улично-дорожной сети.

Новый план развития Кандалакшского района на 2020-2021 годы также сформирован на основе предложений и жалоб граждан с учётом потребностей и особенностей территории, ее уникальных «точек роста». Среди ключевых направлений – вопросы развития здравоохранения. В этом году 34,9 млн рублей направят на капремонт отделения анестезиологии и реанимации Кандалакшской центральной районной больницы. Отдельное внимание, по словам замгубернатора Елены Дягилевой, будет уделено организации проведения гемодиализа на базе ООО «Дальневосточная медицинская компания» и созданию первичного онкологического отделения с возможностью проведения химиотерапии.

Принято решение начать строительство нового детского сада на 75 мест в посёлке Алакуртти. Почти 20 млн рублей предусмотрено в бюджете на проведение ремонтных работ в пяти школах Кандалакшского района. В детском оздоровительном центре «Гандвиг» в 2020 году начнётся строительство нового жилого комплекса. Кроме того, на юге области появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс со специализированными залами для борьбы. На эти цели будет выделены 362,9 млн рублей. Возведение спортивного сооружения начнётся в 2021 году.

Подводя итоги выездного заседания правительства, Андрей Чибис отметил, что в рамках реализации муниципальной стратегии в Кандалакшском районе будут созданы новые «точки роста» экономики.

«Чёткий набор решений, повышающий качество жизни людей в Кандалакшском районе, принят. Важно настроиться на активную работу, чтобы максимально качественно выполнить все поставленные задачи. Это позволит «перезагрузить» экономику. И главное – создать новые «точки притяжения» для молодёжи и туристов, новые «точки роста» важного района Мурманской области», – сказал Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ

Спикер и депутаты Мурманской областной Думы тоже принимали участие в выездном заседании регионального правительства. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в центре внимания - утверждение плана реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 15 января 2020 г . на территории Мурманской области и перспективы развития Кандалакшского района.

Обсуждению этих вопросов предшествовала Стратегическая сессия, где шла речь о точках роста и развития Кандалакшского района, наиболее актуальных задачах в рамках реализации Послания главы государства. В ней участвовали представители власти, бизнеса, общественности. «Обсуждения на различных площадках прошли насыщенно, интересно, было высказано немало предложений по социальной сфере, образованию, культуре, экономике, - отметил Сергей Дубовой. – Уверен, часть инициатив найдёт свое продолжение в плане по развитию региона».

На выездном заседании правительства отмечалась важность системного подхода к проблеме транспортного обслуживания в муниципальных образованиях. В числе мер по реализации Послания подчеркивалась необходимость модернизации инфраструктуры образовательных учреждений, создания удобных общественных пространств, условий для занятий спортом и физкультурой, решения кадровых проблем в различных сферах. Продолжится строительство детских садов, модернизация первичного звена здравоохранения, внедрение раздельного обращения с ТКО в развитие основных задач, обозначенных Президентом.