ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Это наш пёстрый мир – от искусственного интеллекта до ледового музыкального фестиваляВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Одобряемая любовь, или Учимся любить себя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.02.20 12:50

Чёткий набор решений, повышающий качество жизни людей в Кандалакшском районе, принят – Андрей Чибис

Стратегический план развития Кандалакшского района сформирован, обозначены проблемы и конкретные задачи, решить которые предстоит органам местного самоуправления в тесном взаимодействии с правительством Мурманской области.

Какие направления требуют особого внимания со стороны властей – указали граждане. В 2019 году глава региона Андрей Чибис дважды побывал на юге области. В апреле он отвечал на вопросы кандалакшан, в августе встретился с жителями посёлка Алакуртти. Среди обозначенных гражданами проблем – медицинское обслуживание, ЖКХ, образование, транспортная доступность и состояние городской инфраструктуры.

По итогам встреч с местными жителями было дано 48 поручений, основная часть которых выполнена, некоторые системные вопросы находятся в работе. Говоря о «перезагрузке» Кандалакшского района, вице-губернатор – министр финансов Мурманской области Елена Дягилева представила участникам заседания правительства, которое  вчера проходило в администрации южного района нашего края, результаты деятельности за 2019 год и план развития на ближайшие несколько лет.

По словам замглавы региона, в прошлом году поставленные задачи успешно решены. Так, для медучреждений района было закуплено современное оборудование на общую сумму около 75 млн рублей, приобретено 7 автомобилей скорой медицинской помощи, в Ковдозере заработал модульный ФАП. Многое удалось сделать и в сфере образования: в Зеленоборском капитально отремонтировали школьный стадион, в Лувеньге оборудовали универсальную спортивную площадку, приобрели два школьных автобуса. Почти 200 млн рублей направили на переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда, благоустроили 8 дворовых и 6 общественных территорий, отремонтировали 22 тысячи квадратных метров улично-дорожной сети.

Новый план развития Кандалакшского района на 2020-2021 годы также сформирован на основе предложений и жалоб граждан с учётом потребностей и особенностей территории, ее уникальных «точек роста». Среди ключевых направлений – вопросы развития здравоохранения. В этом году 34,9 млн рублей направят на капремонт отделения анестезиологии и реанимации Кандалакшской центральной районной больницы. Отдельное внимание, по словам замгубернатора Елены Дягилевой, будет уделено организации проведения гемодиализа на базе ООО «Дальневосточная медицинская компания» и созданию первичного онкологического отделения с возможностью проведения химиотерапии.

Принято решение начать строительство нового детского сада на 75 мест в посёлке Алакуртти. Почти 20 млн рублей предусмотрено в бюджете на проведение ремонтных работ в пяти школах Кандалакшского района. В детском оздоровительном центре «Гандвиг» в 2020 году начнётся строительство нового жилого комплекса. Кроме того, на юге области появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс со специализированными залами для борьбы. На эти цели будет выделены 362,9 млн рублей. Возведение спортивного сооружения начнётся в 2021 году.

Подводя итоги выездного заседания правительства, Андрей Чибис отметил, что в рамках реализации муниципальной стратегии в Кандалакшском районе будут созданы новые «точки роста» экономики.

«Чёткий набор решений, повышающий качество жизни людей в Кандалакшском районе, принят. Важно настроиться на активную работу, чтобы максимально качественно выполнить все поставленные задачи. Это позволит «перезагрузить» экономику. И главное – создать новые «точки притяжения» для молодёжи и туристов, новые «точки роста» важного района Мурманской области», – сказал Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ

Спикер и депутаты Мурманской областной Думы тоже принимали участие в выездном заседании регионального правительства. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в центре внимания - утверждение плана реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 15 января 2020 г. на территории Мурманской области и перспективы развития Кандалакшского района.

Обсуждению этих вопросов предшествовала Стратегическая сессия, где шла речь о точках роста и развития Кандалакшского района, наиболее актуальных задачах в рамках реализации Послания главы государства. В ней участвовали представители власти, бизнеса, общественности. «Обсуждения на различных площадках прошли насыщенно, интересно, было высказано немало предложений по социальной сфере, образованию, культуре, экономике, - отметил Сергей Дубовой. – Уверен, часть инициатив найдёт свое продолжение в плане по развитию региона».

На выездном заседании правительства отмечалась важность системного подхода к проблеме транспортного обслуживания в муниципальных образованиях. В числе мер по реализации Послания подчеркивалась необходимость модернизации инфраструктуры образовательных учреждений, создания удобных общественных пространств, условий для занятий спортом и физкультурой, решения кадровых проблем в различных сферах. Продолжится строительство детских садов, модернизация первичного звена здравоохранения, внедрение раздельного обращения с ТКО в развитие основных задач, обозначенных Президентом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Марина
31.01.20 19:00
Уважаемые журналисты, не поленитесь, посмотрите на Театральный бульвар со стороны ул. Шмидта в данный момент!!! Можно сколько угодно спорить о художественной концепции оформления сквера, но дать каку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Запоздалая реакция театральной общественности на реконструкцию Театрально бульвара
Анатолий К.
31.01.20 17:43
г.Мурманск, ул.Книповича, 34. Второй раз после перехода на цифровое кабельное ТВ исчезает Первый канал ОРТ кабельный (цифровой). Рядом, частотой ниже, работает тот же канал "1" ОРТ, но с большими иска
Комментарий к новости:Северянам, которые пользуются услугами кабельного оператора «Мурманские мультисервисные сети», беспокоиться не нужно
Д.О. Вернер
29.01.20 15:20
Хватит использовать советские термины "Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна"! Пишите правду - рыбаки российских частных компаний выловили в северных водах столько-то, а сдали на российский бер
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире14:35«Спасатели». Полнометражный мультфильм (0+)15:50Городские хроники (6+)16:10«Иду искать». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается снижение цен на белокочанную капусту, яблоки и куриные яйца-PRO ВалютуКурс евро вырос на 18 копеек, доллар подрос на 10 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыМихаил Шмаков призывает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 166 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика