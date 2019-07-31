Четверо пловцов переплыли губу Малая Волоковая, повторив легендарный путь, которым в апреле 1943 года плыл раненый боец Александр Бакин

Младший инспектор отдела охраны ИК-17 УФСИН России по Мурманской области Евгений Тормозов вместе с тремя единомышленниками - «моржами» совершил заплыв в акватории Баренцева моря, преодолев дистанцию в 1 км при температуре воды +10 градусов. Спортсмены затратили от 17 до 23 минут на пересечение водной преграды.

Четверо пловцов переплыли губу Малая Волоковая, повторив легендарный путь, которым плыл Александр Бакин, боец группы капитана Александра Юневича. В апреле 1943 года на этот же путь он потратил несколько дней. Плыл раненым, на самодельном плотике, с перерывами. Температура воды была около нуля.

По словам Евгения Тормозова, дистанция непростая, и специально было выбрано время заплыва 13.00, чтобы была достаточно спокойная вода между приливами и отливами.

- Тем не менее, не каждый сможет преодолеть эту экстремальную дистанцию даже в спокойной воде, поэтому уже второй год в заплыве участвуют хорошо подготовленные пловцы,- делится Евгений.- У нас у всех за плечами многолетний опыт моржевания и участия в различных соревнованиях по ледовому плаванию. Умеем сами восстанавливаться после холодовых перегрузок, без мобильных бань и обогревалок.

В конце заплыва спортсмены водрузили главный флаг Российского Флота на полуострове Средний в память о подвиге разведгруппы капитана Юневича.

Акция состоялась в рамках 44-го ежегодного похода «Фронтовыми дорогами Рыбачьего-2019». Организовать все помогли Совет ветеранов войны и труда Мурманской области и Федерация зимнего плавания города Мурманска.