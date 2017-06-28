Четверо работников Кандалакшской дистанции пути ОЖД объявили голодовку

В социальных сетях появилась информация о том, что четверо работников Кандалакшской дистанции пути ОЖД сегодня, 28 июня, объявили голодовку.

Они объясняют свои неординарные меры тем, что на предприятии систематически нарушаются интересы рабочих, а профком бездействует: «Объявленная нами 28.06.2017г. голодовка связана с тем, что начальником дистанции Лелековым В.Ю. эксплуатируются рабочие в личных интересах. Сотрудникам, работающим в 12-ти часовом режиме, ставят в графики 11 часов, а в расчётных листках в конце месяца уравнивают отработанные часы с часами сотрудников работавших по 8 часов в день. Переработанные часы вынуждают брать отгулами. Работу в выходные и праздничные дни оплачивают не в соответствии с ТК РФ (т.е. в двойном размере), а на усмотрение начальника, либо вообще не оплачивают. На недовольства рабочих по факту нарушения их законных прав следуют угрозы об увольнении.

Причиной лишения работников более чем на 90 процентов премий являются «воспитательные меры» со стороны Лелекова В.Ю. без всяких видимых причин.

В областную прокуратуру нами направлено заявление с просьбой провести проверку по фактам нарушений наших прав, однако надежды на внимание на наши проблемы со стороны государства малы»*.

* - текст оставлен без изменений.