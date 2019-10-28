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Мурманская область. Арктика28.10.19 09:45

Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию

В июле стало известно, что четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Основными условиями для обеспеченной старости россияне посчитали госгарантии для накоплений и жёсткий контроль за ними со стороны властей.

Накопления имеют около трети россиян, а средняя сумма, которую граждане считают сбережениями, составляет 100 тысяч рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание «РБК» со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Почти половина россиян (43 процента) откладывают средства «про запас», при этом с 2017 года этот показатель снизился на 9 процентов. Четверть россиян копят «на старость» - два года назад доля таких граждан составляла 16 процентов.

Другими популярными причинами накоплений стали желание отдохнуть (20 процентов), ремонт квартиры или дома (17 процентов), покупка недвижимости (16 процентов) или автомобиля (12 процентов). Отмечается, что в два раза выросло число опрошенных, откладывающих деньги на образование, - до 14 процентов. В то же время россияне стали реже копить на покупку дорогих вещей (13 процентов).

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы. Желание накопить на образование свидетельствует о его меньшей доступности.

 

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