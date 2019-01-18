Четверть территории Мурманска обслуживают подрядные организации

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда побывал на предприятиях, задействованных в содержании объектов улично-дорожной сети Мурманска.

В прошлом году городские власти приняли решение привлечь к уборке заполярной столицы сторонние компании.

— С подрядчиками, которые обеспечены необходимой техникой, заключены контракты на три года, — рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. — Это сделано для того, чтобы в Мурманске было ещё более чисто и комфортно.

Обслуживают подрядные организации четверть всей территории города. Это южная часть Первомайского округа, а также улицы Пономарева, Ломоносова, Капитана Орликовой, Зои Космодемьянской, район «Больничного городка». В арсенале предприятий есть вся необходимая техника: комбинированные машины, снегоочистители, грейдеры, погрузчики, самосвалы, тракторы.

— Ко всем подрядчикам, работающим по договору с муниципалитетом, требования строгие. Только в прошлом году были расторгнуты контракты с пятью недобросовестными компаниями — отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Если компания не выполняет условия муниципального контракта, никто не позволит вести себя легкомысленно.

К слову, ежедневно с улиц города вывозится более 2 тысяч кубических метров снежных масс.