Четверть века вместе – в Североморске вручили медали «За любовь и верность»

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков вручил медали «За любовь и верность» трём североморским семьям - Александру Алексеевичу и Татьяне Владимировне Сметаниным, Адаму Павловичу и Ирине Игоревне Матюк, Игорю Борисовичу и Людмиле Петровне Сафоновым.

Такими наградами отмечаются пары, прожившие в браке не менее 25 лет. Мероприятие было приурочено ко Дню пожилого человека.

- Летом накануне Дня семьи, любви и верности в Мурманске чествовали лучшие супружеские пары. Им были вручены медали «За любовь и верность». К наградам так же были представлены североморские семьи, но они находились за пределами области, в отпуске, поэтому получить их не смогли. Вручая награды, хочу пожелать семьям любви, взаимопонимания и всего самого доброго, - сказал глава ЗАТО г.Североморск.

После торжественной церемонии награждения, глава муниципалитета попросил собравшихся поделиться своими проблемами и пожеланиями. В беседе руководитель города так же затронул тему отопления и пообещал наладить теплоснабжение во флотской столице до конца текущей недели. Старшее поколение к проблеме отнеслось с пониманием, отметив, что главное — погода в доме, тепло семейных отношений, а согреться можно и чаем.